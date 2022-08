La lezione di Eric Hoffer: dal populismo alla dittatura il passo è breve

Pare fosse l’autore preferito di Eisenhower, venne invitato alla Casa Bianca da Johnson, ricevette la Presidential Medal of Freedom da Reagan. Che tutti e tre abbiano apprezzato Eric Hoffer rivela qualcosa su ciò che l’America è, o è stata fino a tempi recenti. E ancor di più il fatto che Hoffer potesse andare a Washington e stringere la mano al presidente degli Stati Uniti senza avere il passaporto. Il suo certificato di nascita non è mai stato trovato e festeggiamo i centovent’anni dalla sua nascita (15 luglio 1902) per avere una scusa per parlarne, pur sapendo che può darsi siano centoventiquattro. Non c’è traccia di viaggi al di fuori degli Stati Uniti, se non una gita a Tijuana. Dopo la pubblicazione di The True Believer nel 1951, Hoffer raccoglie gli elogi di Hannah Arendt, Bertrand Russell, Arthur Schlesinger. Ma negli Stati Uniti le carte d’identità non esistono e nessuno la chiede.

