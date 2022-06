Quando la natura si riprende i suoi spazi, guarisce anche le ferite della guerra

L’isola di Inchkeith si trova a soli sei chilometri da Edimburgo. Questo vuol dire che è sempre visibile dalla capitale della Scozia, eppure sempre isolata. E’ stata la remota sede di una scuola paleocristiana di profeti, un’isola destinata alla quarantena per gli appestati di sifilide, una prigione. Un giorno del XVI secolo, il re Giacomo IV, affacciandosi dal suo castello la vide in lontananza e pensò subito che potesse essere il luogo perfetto per uno dei suoi esperimenti. Questa volta non c’entravano né il volo umano né l’alchimia, piuttosto il linguaggio. Fu così che il re fece trasferire a Inchkeith due neonati sotto la custodia di una bambinaia sorda. Sperava che i piccoli, separati da qualsiasi influenza culturale, crescessero parlando la “lingua di Dio”. L’esperimento si rivelò inconcludente e passò alla storia come “l’esperimento proibito”. L’isola di Inchkeith non poteva che avere un destino transitorio – abitata per poco tempo e continuamente lasciata. Per ritrovarla abitata da qualcuno, bisogna tornare alla Seconda guerra mondiale e a un gruppo di mille soldati destinati lì come vedette. Poi più niente, più nessuno.

