Piero Sugar, una stagione a Milano

Nei lanci online di domenica sera e negli articoli brevi e sommari di ieri dedicati alla sua scomparsa, Piero Sugar era immancabilmente presentato come “produttore musicale e marito di Caterina Caselli”; è inevitabile che avvenga così, quando si è avuta la ventura di sposare una cantante che era al culmine della carriera e di aver condiviso per tutta la vita, da quel 1970, anche l’attività professionale – in cui lei guadagnò nel tempo iniziativa e autonomia: quella di produttore musicale e discografico. Destino inevitabile anche questo, essendo nato nella Milano del 1937 da un padre ungherese, Ladislao Sugar, che in quella che era una fiorente città dell’industria dei musicisti già negli anni Trenta era stato scopritore e produttore dei maggiori successi e cantanti leggeri, da “Pippo non lo sa” a “Porta una bacione a Firenze”, e dopo aver costruito le Messaggerie Musicali nel 1959 aveva dato vita alla Cgd-Sugar. A metà del decennio beat, riservato e capace, Piero Sugar era ormai a capo della ditta che dalla Galleria del Corso influenzava come poche altre entità il cambiamento musicale e di costume italiano. Si incontrarono così, “Casco d’oro” smise presto di cantare, passò dall’altra parte del microfono. Il marchio Sugar Music sarà quello di scoperte che hanno segnato la musica, da Giuni Russo a Bocelli, da Elisa a Malika Ayane. Una leggenda che conosciamo tutti.

