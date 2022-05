"Dopo il Covid e la guerra, siamo persone peggiori di prima". Intervista ad Altan

Torino. “Avevo delle speranze all’inizio della pandemia, ma sono svanite ben presto”, spiega al Foglio Francesco Tullio Altan. “Pensavo che gli italiani reagissero in maniera insolita, visto quello che hanno fatto in quei mesi cantando e suonando di continuo alle finestre che non sono cose importanti in sé, ma creavano e davano comunque un clima. Pensavo che tutto ciò servisse a cambiare le abitudini e a cambiare noi, ma neanche il Covid ce l’ha fatta. Siamo tornati ad essere peggio di prima”. “Siamo fatti così”, aggiunge. “Gli italiani sono molto individualisti e hanno poco senso della collettività. I problemi si affrontano tutti insieme, ma qui, purtroppo, non funziona così. Una piccola illusione l’ho comunque avuta, ma è rimasta tale”.

