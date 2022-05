Cari seguaci di Hobbes e Rousseau, i vostri maestri si erano sbagliati

Non c’è nessuna ragione per assecondare l’idea secondo la quale siamo l’esito inevitabile degli ultimi diecimila anni di storia

La gerarchia, il potere, la ricerca dell’interesse personale, sono sempre state considerate come caratteristiche fondamentali della società umana. Fa poca differenza che vengano spiegate e accettate, alla Hobbes, con l’endemica cattiveria degli uomini, oppure spiegate e vilipese, alla Rousseau, imputando alla civiltà, la distruzione della nostra originaria innocenza e bontà. La società umana porta comunque in sé i segni della corruzione. C’è un peccato d’origine che la contraddistingue. Eppure sul fronte dell’antropologia culturale qualcosa si sta muovendo in un’altra direzione.