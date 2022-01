La nostra volontà di potenza messa alla prova dalla pandemia

Il sogno umano è da sempre quello di impossessarsi, dominare, essere padroni della realtà, nonostante che questa esista già prima del nostro venire al mondo e consigli per questo un atteggiamento, non dico più umile, ma almeno più conciliante nei suoi confronti. Si tratta di un sogno che ha trovato sicuramente nella scienza moderna il suo propellente ideale, ma la cui espressione più illuminante sta forse da un’altra parte: penso all’idea fichtiana del cosiddetto “autoporsi dell’io” quale fondamento assoluto di ogni conoscenza e di ogni moralità. Chi ha qualche reminiscenza liceale ne ricorda per lo più il lato comico (difficile non farsi una risata di fronte all’io che pone il non-io). Ma nelle sue linee essenziali questa struttura è operante all’interno delle più variegate e talvolta tra loro antitetiche tradizioni del pensiero occidentale: dall’idealismo di Hegel al materialismo di Marx, dalla fenomenologia di Husserl all’esistenzialismo di Sartre, dalla mistagogia di Heidegger alla sociologia di Luhmann. Arte, religione, scienza, politica, la stessa natura non sono altro, per Fichte, che una produzione dell’“io”, il quale conosce veramente qualcosa e agisce in modo veramente libero soltanto nel momento in cui è consapevole di questa sua “originarietà”.

