Che pena i No vax filosofici che falsificano nobili argomenti critici

I No vax e soprattutto i sedicenti filosofi dubbiosi, privi di dubbi su sé stessi, che scoprono i limiti e i pericoli della scienza, della tecnica e del controllo informatico sulla società; che alzano la voce e si mobilitano come mai prima trasformandosi in megafoni da cui emettono formule apocalittiche, tanto vibranti di sdegno quanto enigmatiche; fanno questo proprio in uno dei rari momenti, in una delle più drammatiche circostanze in cui invece la scienza, la tecnica, il controllo e autocontrollo sociale sono più utili, preziosi e necessari per difendersi da un fenomeno pandemico senza precedenti. Ecco, questo sembra proprio, quanto meno, il più intempestivo e inappropriato dei comportamenti.

