Si può essere amici di un No vax? Chiacchiere filosofiche

Come fare se la si pensa all’opposto sui vaccini. Due filosofi parlano di pandemia e relazioni

I filosofi Bruno Moroncini e Silvano Petrosino erano ospiti qualche anno fa a una puntata di “Lo stato dell’arte”, trasmissione di Maurizio Ferraris su Rai 5. A dispetto della documanità – la teoria dello stesso Ferraris per cui è essenziale “lasciare tracce” – quella puntata è scomparsa da RaiPlay. Si parlava di Jacques Derrida, e dall’autore di Politiche dell’amicizia, 1994, si riparte per chiedere: il legame con un amico si può consumare a partire da una presa di posizione sul vaccino? Si può restare amici di un No vax?