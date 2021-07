Realismo, ma con la voglia di cambiare le cose: il giusto mix dell'uomo politico

Specialmente nell’ambito delle relazioni internazionali, la politica moderna e contemporanea potrebbe essere raccontata guardando a due concetti, due “idealtipi”, fra loro antitetici: quello di utopia, del quale conosciamo la data di nascita con la pubblicazione dell’omonimo libro di Thomas More nel 1516, e quello di realismo politico che, a partire da Tucidide, soprattutto attraverso Machiavelli, Hobbes, Hegel, gli elitisti italiani e Max Weber, è diventato uno dei paradigmi più significativi nell’ambito della politica contemporanea. Se i realisti fanno riferimento soprattutto alla “realtà effettuale”, ai rapporti di forza realmente esistenti, gli utopisti si riferiscono invece prevalentemente al “non ancora”, a un dover essere, un “totalmente altro”, che dovrebbe sovvertire l’esistente. Se i primi prediligono la prudenza come principale virtù politica, i secondi prediligono l’audacia; se i primi indulgono alla conservazione, i secondi indulgono al cambiamento. Ma alla base di questi due approcci c’è una differenza più rilevante ancora che riguarda la concezione della natura umana. Per dirla con le parole di due grandi classici, Thomas More e Niccolò Machiavelli, quella di Utopia è una natura che “aiuta i mortali ad aiutarsi l’un l’altro per una vita più lieta”; quella del Principe è invece una natura matrigna, disincantata; una natura che ricorda al principe soprattutto il fatto che gli uomini non sono “buoni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni