Buonasera, sono Niccolò Machiavelli e vorrei intervenire nell’ambito del convegno “Machiavelli, oggi”, che si tiene a Firenze, oggi, sapendo che nel pubblico ci sarà qualcuno curioso di scoprire cosa direbbe Machiavelli, oggi. Essendo Machiavelli, oggi, ma essendo stato Machiavelli anche ieri, direi questo, oggi: uno dei capisaldi della mia filosofia è la necessità di attenersi alla verità effettuale, cioè considerare che ogni singolo ha specifiche caratteristiche, che impediscono di generalizzare con princìpi validi in ogni luogo e in ogni tempo; inoltre è mia ferma convinzione che la storia non si ripeta, pertanto indicazioni e soluzioni che andavano bene ieri non necessariamente andranno ancora bene, oggi. Per poter dire qualcosa, oggi, avrei bisogno di trarre, oggi, delle teorie dalle circostanze attuali con un procedimento che, oggi, mi riesce particolarmente difficile essendo deceduto trecentonovantadue anni fa. Vorrei quindi intervenire, oggi, al convegno “Machiavelli, oggi” allo scopo di dire che Machiavelli, in base a ciò che ha detto ieri, direbbe, oggi, che Machiavelli non avrebbe proprio niente da dire, oggi.