Contro il dogma della storia come iter sempre progressivo

E’ un sollievo quando leggo qualcuno che non sia un bigotto del progresso e che manifesti dei dubbi sul dogma della storia come iter immancabilmente progressivo dai mali di oggi al bene di domani. Nell’ultimo numero della Lettura del Corriere, Claudio Magris interviene in apertura con un articolo intitolato “Le rovine del progresso”.

