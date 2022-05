Il protagonista di “Diva Sophia” di Herman Koch è un catalogo della stupidità. La nostra

Lo scrittore in lotta con l’ispirazione ha una pessima mira. Appallottola fogli di carta che contengono idee sconfitte e li scaglia rabbiosamente. Nei film girati male, le palle di cartaccia giacciono tutte, dalla prima all’ultima, intorno al cestino, così che perfino lo spettatore meno avvertito, vede e s’avverte. “E’ uno scrittore in lotta con l’ispirazione”, può confermare a se stesso. Lo scrittore in lotta con l’ispirazione lotta solitamente di notte, immerso in un buio caravaggesco, nel grembo luminoso della sola lampada accesa sulla scrivania. E’ vestito con squisita trasandatezza, spettinato e iperventilante davanti a un bicchiere mezzo bevuto. Appena ha scagliato la cartaccia sbuffa, scuote la testa e torna allo schermo del pc – barbagli del desktop lumeggiano nelle lenti dei suoi occhiali da vista, la montatura dipende dalle caratteristiche del personaggio – e poi si stropiccia gli occhi esausto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE