Scrivere per abbandonare il peso della volontà di scrivere

Come si riesce a mettere su uno spartito di scrittura perfetta, pieno di intelligenza musicale?

Ascolti i Concerti per violino di Johann Sebastian Bach mentre la Metro brulica di studenti. Alcuni, trafelati, ripassano. Altri, riposatissimi, coglioneggiano. E tu, intanto, dalle sponde della realtà, scivolando nel fiume della musica – un fiume in cui ti bagni due volte o tre ed è sempre lo stesso, la stessa grazia, lo stesso inconcepibile miracolo – pensi: bisognerebbe scrivere così, danzando così, nella vita profonda, senza perdere in levità.