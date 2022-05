Cos'è che distingue davvero l'analisi e lo sguardo di Alfonso Berardinelli?

Anni fa un intelligentissimo critico della cultura, che come me stima molto Alfonso Berardinelli, ma che a differenza di me si è formato soprattutto sugli autori cari all’Adelphi di Calasso, mi ha detto più o meno: “Quando scrivo corsivi sui giornali berardinelleggio, ma quando compongo i miei libri non posso che calasseggiare”. La frase conteneva un implicito giudizio: Berardinelli serve alla polemica sulle mode culturali del giorno, Calasso invita a immergersi in una sapienza “eis aei”. Lì per lì non ho risposto quello che pensavo, perché il pensiero non mi si era ancora tradotto chiaramente in parole. Lo faccio qui, dicendo che io ribalterei quel giudizio. Malgrado le apparenze, è il venerato direttore dell’Adelphi il polemista tutto preso dalla cronaca, e Berardinelli il saggio o il sapiente. E’ lo stratega dell’editoria Calasso l’occidentale che vuole, fortissimamente vuole conquistare un’egemonia con le armi tipiche dell’ideologo, e Berardinelli l’orientale che vive in un altro presente – un presente liberato dalle scorie delle ideologie, dalla chimera del futuro, e quindi dalle velleità dei progetti di dominio. Malgrado nei suoi libri ricorra di continuo l’aggettivo “ominoso”, Calasso è stato un laicissimo predicatore. Teneva molto allo stile, eppure non ne aveva uno: la sua prosa era lo strumento dignitosamente sostenuto e neutro di un giornalista eruditissimo che squaderna davanti al lettore i Massimi Problemi della Civiltà. Viceversa, lo stile elegantemente epigrammatico e agile di Berardinelli, che con una mossa judo ritorce contro gli avversari le loro stesse armi, è il riflesso di una mente taoista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE