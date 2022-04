Quando l'abitudine al sospetto porta a dubitare della propria innocenza

Ci sono dei dati di fatto. Un’auto esplosa nel centro di Stoccolma (è realmente accaduto, nel 2010), la notizia data sui telegiornali che si trasmette di bocca in bocca. E poi ci sono le interpretazioni che trasfigurano il dato fattuale. Chi è stato? La domanda è perigliosa più di quanto possa sembrare e dalla penna dello scrittore Jonas Hassen Khemiri si fa spunto per un testo – breve: una stilettata – in cui la risposta è volutamente, e provocatoriamente, assente. Si intitola Chiamo i miei fratelli, il libro appena uscito per Einaudi nella collana Supercoralli, dello scrittore nato e vissuto a Stoccolma vincitore con Tutto quello che non ricordo (in Italia per Iperborea) del massimo premio svedese, l’Augustpriset. In questo nuovo testo, che non è una pièce teatrale ma quasi, non una novella, non un romanzo breve, non un vero e proprio flusso di coscienza, l’autore cristallizza dialoghi inframmezzati da narrazioni, pause di realtà mediate dalla parola che qui ha la capacità chirurgica di ritagliare interrogativi feroci. Se il rapporto tra realtà e finzione appare ambiguo per chi legge, anche Amor – che vive, e racconta – si infila nel circolo escheriano del dubbio: entrata e uscita non sono sullo stesso piano, ma collegate da una interruzione di logica.

