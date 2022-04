“Metamorfosi” di Emanuele Coccia, quasi un antidoto alla complessità

Incredibile che la fama mainstream di Kafka sia basata quasi esclusivamente sul racconto La metamorfosi, soprattutto se consideriamo la grandezza irripetibile di un libro come Il processo. Eppure, a pensarci bene, non è così strano, perché l’immagine della trasformazione, del mutamento in un altro essere – in questo caso in un insetto che non riesce ad alzarsi da letto – risveglia subito un profondo interesse comune che ha radici lontane. L’opera in versi di Ovidio, testo cardine che va dalla creazione del Cosmo all’epoca augustea, inizia infatti così: “L’animo mi spinge a cantare le forme mutate in nuovi corpi”, come se la mitologia occidentale fosse una grande storia di trasformazioni. E si resta in effetti, anche solo a memoria ginnasiale, sempre affascinati da quei miti dove vediamo un uomo mutato in bestia, per rabbia o per vendetta di qualche divinità. Aracne che diventa ragno, a Rodope ed Emo che diventano montagne, Narciso che viene tramutato in fiore, i compagni di viaggio di Ulisse in maiali, e poi – hot topic della nostra epoca dell’autoidentificazione – mutamento non da una specie a un’altra ma d’identità sessuale, come Tiresia e Mnesto, Coronide e Proteo. Le trasformazioni rappresentano “una rottura, un evento inatteso e saliente rispetto a vicende di vita ordinaria”, scrive il filologo Guido Paduano nell’introduzione di una nuova edizione delle Metamorfosi, in uscita per i Millenni Einaudi in due volumi (un piacere al tatto e alla vista, con inserite riproduzioni di diverse opere d’arte con scene mitologiche). E sempre per Einaudi, per Stile Libero, esce negli stessi giorni un altro libro intitolato Metamorfosi, di Emanuele Coccia. Leggendolo capiamo ulteriormente l’attaccamento comune per l’immagine della blatta di kafkesca memoria: noi tutti siamo corpi in mutamento, e “la nostra vita è cominciata con un atto di metamorfosi della vita altrui”, e la Terra su cui viviamo “è la metamorfosi della stessa nebulosa di materia da cui sono formati il Sole e gli altri pianeti”.

