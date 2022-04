Il ritorno di Joe R. Lansdale, un po' anchilosato come la star dei western, ma ancora irresistibile

"I cristiani non amano Gesù, ma John Wayne". Così garantiva Joe R. Lansdale in “Elefante a sorpresa”, ultima storia degli arcinoti “Hap & Leonard” uscita per Einaudi un paio di anni fa. Ecco, leggere Lansdale – continuare a farlo anche con questo suo recentissimo “Moon Lake” (Einaudi, pp. 347, euro 18,50) – assomiglia sempre più a un tributo, d’affetto e di riconoscenza, a un vecchio e caro amico. Un amico con cui abbiamo macinato chilometri di carta e di avventure indimenticabili. Uno che, lo sappiamo, non è più quello di un tempo, le cui ginocchia scricchiolano, che tiene meno l’alcol, che ha il fiato più corto, la fanfaronata meno gagliarda e il ritmo inesorabilmente calante, per non parlare di certe sue similitudini di splendida volgarità, che suonano ormai un po’ manierate. Si ha, diciamo, la netta sensazione di avere a che fare con uno che, anno dopo anno, birra dopo birra, ci sta raccontando sempre la stessa storia, facendo girare i personaggi, dentro uno e fuori l’altro, in uno schietto e perfino onesto riciclo da trovarobato d’ingegno che però spesso trascende nel turnover di archetipi e stilizzazioni: niente di nuovo, molto di risaputo, non tutto finemente scritto. Ma come smettere?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE