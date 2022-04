Dai boomer ai millennial. Bentornato vinile

Dunque, la questione del vinile (che a dirla così già si piomba nel passatismo, come avessimo appena scritto: meglio benzina o gasolio?). Comunque, restando in ambito petrolifero, affrontiamo il dibattito sul vinile, inteso come discografico, materia prima dell’epoca classica e novecentesca dei consumi musicali, a fronte di alcune trascurabili scaramucce culturali che circondano l’argomento, attestandosi in linea di massima sull’interrogativo: è snobismo, venato d’opprimente nostalgia, o nella questione c’è del senso? Ovvero, è possibile che la via analogica fosse sul serio la migliore per attivare la comunicazione tra suoni ed emozioni?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE