Ode ai francobolli

Spedire una cartolina è divenuto, negli ultimi tempi, un cimento estremo. La difficoltà insita nella missione ha un che di paradossale, ché certo non mancano cartoline sul mercato, né persone care alle quali indirizzare una succinta espressione dei nostri sentimenti sul retro d’una veduta di Piazza San Marco o della Costiera amalfitana; il guaio sta nel fatto che non si trovano più, se non a prezzo di strenue ricerche, gli indispensabili francobolli. La grande maggioranza delle rivendite di sali e tabacchi, infatti, ne risulta sprovvista, e in parecchi di questi esercizi l’innocente ordinazione “un francobollo per l’Italia, per cortesia” provoca reazioni che spaziano dagli occhi levati al cielo all’aperto compatimento, passando per tutta la gamma dell’incredulità e addirittura dell’indignazione.

