La gelida trilogia che racconta l'Ucraina dalla libertà alle bombe di oggi

E’ chiaro che il nostro passato non ci lascerà in pace. Esigerà la nostra attenzione, metterà alla prova la nostra pazienza. Non può essere altrimenti. E’ rimasto per troppo tempo lì, il nostro passato: porte aperte e bollette non pagate, tanto dolore, tante immagini. La nostra storia sembra una rubrica telefonica dalla quale qualcuno, maniacalmente, ha cancellato nomi e numeri. Ma sarebbe bene imparare a navigare in questo libro, e non aver paura di ricevere telefonate dal passato. E sarebbe bene non cercare, nel futuro, quei numeri persi. In generale, sarebbe bene non confondere il passato con il futuro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE