Dopo Kharkiv, i russi stanno radendo al suolo Chernihiv per far vedere di cosa sono capaci

Chmel’nyc’kyj. Cinque giorni fa a Chernihiv – cento chilometri a nord di Kyiv – c’erano i civili ucraini disarmati che, muovendosi a piedi dai confini della città verso la campagna, andavano incontro ai carri armati del nemico. I russi hanno indietreggiato. I soldati non se la sono sentita di sparare, i comandanti di dare l’ordine, e dai veicoli corazzati – guardando verso i civili in marcia – si vedeva un muro di smartphone con gli obiettivi puntati. E’ una guerra in stile novecentesco dove tutti hanno in tasca la tecnologia del 2022, se avessero reagito almeno uno di quei video sarebbe finito online e in questo momento gli strumenti della deterrenza contro i russi passano anche per le dirette su Instagram. Episodi come questo sono avvenuti in molte altre città e villaggi del paese da quando è cominciata l’invasione, ma a Chernihiv i russi non hanno rinunciato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE