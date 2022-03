La guerra ci passa davanti e a noi rimangono solo le parole di Henri Bergson

Ci sono momenti in cui le vicende umane assumono un aspetto meccanico, quasi che, anziché dipendere dalle decisioni degli uomini, esse si facciano da sole. Sarà forse per la sua assurdità, ma tale mi appare la guerra in Ucraina, a pochi giorni da quando è stata innescata. E invece sappiamo che dietro questa catastrofe, almeno come sua causa scatenante, c’è la volontà politica di un uomo, Putin, che ha deciso di compiere un passo per certi versi irreparabile. Altro che fatalità o cose del genere. La Russia, una superpotenza nucleare autocratica, starebbe insomma semplicemente mettendo in atto una nuova strategia geopolitica in Europa e l’Ucraina è la prima a pagarne le conseguenze. Tra l’altro il patto firmato dallo stesso Putin con Xi il 4 febbraio scorso, non sei mesi o sei anni fa, parla drammaticamente chiaro in ordine alla concezione che i due leader hanno della geopolitica, della democrazia e dei diritti umani. Ma proprio per questo mi domando se l’Europa libera non avrebbe potuto fare qualcosa di più per prevenire questa catastrofe, se in qualche modo questa catastrofe non sia figlia anche della nostra stanchezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE