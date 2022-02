L'illusionismo della recensione e le altre concupiscenze di Giorgio Manganelli

"Dunque. No, non si comincia un testo con un dunque seguito da virgola, punto. È villano, manca di rispetto per il lettore". La villania intrinseca di certi vocaboli starebbe nel presupporre che il discorso sia un’eccezione: "un luogo di continuità in un deserto di incolmabili lacune". Alla convinzione che al linguaggio pertenga la tendenza a inglobare frasi all’interno di altre frasi sarebbe da contrapporre la "disgregazione". La quale non è altro che il capriccio, il ghiribizzo, il ticchio col quale ci si trova a discorrere attorno ai sostantivi, agli aggettivi, agli avverbi. Questa colluvie di parole costituisce la materia raggrumata nel berlingare che – scriveva Giorgio Manganelli – costituisce la sostanza del “genere” letterario che più d’ogni altro parrebbe interpretare la natura falotica del linguaggio: la recensione. Gesto critico sovente tacciato d’essere mero "ritaglio di chiacchiera", la recensione, per Manganelli, rappresenta l’occasione per entrare e uscire continuamente da un libro ad un altro, attraverso "aditi, porticine, passaggi che si cancellano appena percorsi, in una situazione estremamente fantasiosa ed irregolare".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE