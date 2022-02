Gian Maria Tosatti ci spiega come sarà il padiglione Italia alla Biennale di Venezia

“Stiamo affrontando una crisi che ci sta veramente mettendo in pericolo, ma se continuiamo a dare le stesse risposte date fino ad ora, procederemo verso la nostra parabola discendente che ci porterà all’estinzione”, dice al Foglio Gian Maria Tosatti. È lui l’artista scelto dal curatore Eugenio Viola per rappresentare il padiglione Italia alla prossima Biennale d’Arte di Venezia, la 59esima, in programma dal 23 aprile prossimo. Classe 1980, romano, un passato non troppo lontano a New York e un presente a Napoli, il neo direttore artistico della Quadriennale di Roma ci ricorda che “cambiare diventa una condizione necessaria e inevitabile”. “Il problema, però – aggiunge Tosatti - è il seguente: vogliamo cambiare, oppure siamo come quei vecchi che a un certo punto decidono che ne hanno abbastanza e non vogliono più continuare?”. E poi prosegue, unendo il suo racconto personale ad uno più generale, come è solito fare nelle sue opere/installazioni che sono un mix-match perfetto di progetti legati al concetto di identità sul piano sia politico che spirituale.

