È Ghirri mania anche in Francia: apre la seconda mostra del fotografo a Parigi

Gli scatti del grande fotografo per Marrazzi, la fabbrica di ceramiche di Sassuolo. Parla al Foglio Diego Marani, da aprile nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi

Tra Luigi Ghirri e Parigi c’è sempre stato un rapporto speciale. E non solo perché lassù, oltre le Alpi, lavorava il suo amico Claude Nori, il poeta del flirt fotografico e narratore per immagini delle spensierate estati italiane degli anni Ottanta, ma anche perché Parigi e le sue luci, i suoi giardini e i suoi Grands Boulevards, sono stati perenne fonte di ispirazione per “creare carte e mappe che fossero allo stesso tempo fotografie”.