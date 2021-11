Antigone a Montréal: la tensione fra individuo e comunità nella tragedia riproposta in chiave moderna

Controcorrente, ma per davvero. “Non era possibile che in Italia tutte le associazioni fossero dedicate ad Antigone e nessuna a Creonte, che pure difende i valori della comunità”. La dichiarazione di antipatia per Antigone – che coraggio! – sta nell’ultimo libro di Antonio Pascale, “La foglia di fico” (Einaudi). “Storie di alberi, donne e uomini” – precisa il sottotitolo – da leggere anche se avete il pollice nerissimo, e pochissimo trasporto per i cactus al centro del primo capitolo. Antigone è motivo di litigio con “la donna spinosa”, sempre pronta a rimbrottare lo sciagurato capace di trovare qualche ragione nel comportamento di Creonte (che è pure maschio, di questi tempi vale come mezza colpevolezza).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE