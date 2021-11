Cosa può insegnare la vita di Carlo Melograni ai sindaci del futuro

Se ne è andato proprio ora che torna d’attualità il tema della scuola pubblica da rinnovare uno dei padri nobili della progettazione scolastica in Italia. Carlo Melograni (morto il primo novembre) era nato nel 1924 in una famiglia di origini napoletane – la madre era una Forges Davanzati – e si iscrisse diciottenne al Partito Comunista Italiano ancora in clandestinità. Finita la guerra scelse architettura sostenendo l’esame di urbanistica con il reintegrato Marcello Piacentini, che aveva già avuto l’ardire di criticare su un giornale studentesco – l’esame però andò bene. Nel 1950 è stato subito incluso nel gruppo della scuola romana diretto da Mario Ridolfi e Ludovico Quaroni per la progettazione del quartiere Tiburtino, il manifesto del neorealismo in architettura che sarà poi criticato da Pasolini nei suoi primi romanzi. Sua moglie Luisa ha lavorato tutta la vita all’Unità.

