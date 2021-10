Il film sulla Fracci è il manifesto di un femminismo che non appassisce

Qui ci vogliono “disciplina, costanza e umiltà”, dice la maestra Esmée Bulnes, accogliendo le bambine appena selezionate per la scuola di ballo del Teatro alla Scala: tra di loro c’è Carla Fracci. E’ l’inizio di “Carla”, il film coprodotto da Rai Fiction-Anele (sarà nelle sale dall’8 al 10 novembre e su Rai 1 il 5 dicembre) che racconta la “prima ballerina assoluta”, come la definì il New York Times, la sua fierezza, il suo rigore, la sua grazia, l’equilibrio unico tra leggerezza e forza. Il regista del film e la Carla del film, Emanuele Imbucci e Alessandra Mastronardi, hanno raccontato in conferenza stampa gli incontri con la Fracci e con suo marito Beppe Menegatti (che era presente e non voleva parlare del film ma poi ha commosso tutti dicendo: “Se lo vedesse, Carla piangerebbe di gioia”, e il primo ad alzarsi ad applaudire è stato Stefano Rossi Giordani, che interpreta il maestro Menegatti nel film) e hanno spiegato di aver voluto raccontare l’umanità dell’étoile oltre il sorriso, i lividi sui piedi e le emozioni nascoste.

