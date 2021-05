"Sorridi, non si deve vedere la fatica". La legge universale delle ballerine

Mia nonna mi fissava inorridita quando da piccola infilavo le mie scarpette da ballo, quelle per andare sulle punte, per me orgoglio massimo: ti rovinerai i piedi, mi diceva, le ballerine hanno dei piedi bruttissimi. Non le credevo, e non mi importava nulla del futuro dei miei piedi, così come non capivo niente del significato di Giselle: guardavo Carla Fracci che la interpretava e sognavo assieme a lei, senza perdermi nei dettagli e nelle spiegazioni, nello strazio di Giselle che muore d’amore ma non riesce a morire in pace, deve vendicarsi per poter smettere di straziarsi. La danza era assenza di turbamenti, o forse era avere dieci anni che mi teneva al riparo da tutto, anche dalla ossessione che mi sarebbe venuta molto più tardi, sul mostrare o no i miei piedi. Carla Fracci era rigore, disciplina e fatica ammantati di passione e grazia: io guardavo quella miscela inarrivabile e pensavo che fosse tutto quello di cui avrei avuto bisogno, non solo per il saggio, ma anche fuori e dopo di lì.

