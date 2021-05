Passionale e temeraria, era pura e leggerissima tempra milanese

Fracci rappresentava il lato bello della promessa di ascesa sociale di cui Milano è stata portatrice per secoli. Sotto lo scialle bianco, era capace di fulminarti se avevi la sventura di trovarti sul suo cammino

Carla Fracci è morta nelle stesse ore il cui l’Accademia del Teatro alla Scala presentava, ancora in via digitale, il programma della prossima stagione, e a molti è sembrato una nemesi, o forse la chiusura perfetta di una perfetta parabola di milanesità d’antan: la figlia del tranviere che diventa la più grande stella della danza del Novecento come Maria Taglioni lo era stata del secolo precedente.