La mistica di Verdi: "Giovanna d'Arco" torna in scena a Roma

Diffidate dei musicologi, prestate fede solo agli artisti. Il caso della Giovanna d’Arco conferma la regola. Torna dopo cinquant’anni al Teatro Costanzi di Roma la settima opera di Giuseppe Verdi, in una nuova produzione sotto la direzione di Daniele Gatti, che esordì dirigendo questo titolo nel 1983, e con la regia e le coreografie di Davide Livermore che annuncia un allestimento spettacolare. Verdi compose l’opera in appena un mese, nell’inverno 1844-1845, quando era un compositore trentenne e ancora in ascesa, pronto a tutto pur di affermare il suo talento e occupare lo spazio rimasto libero nel teatro musicale dopo ritiro di Rossini, la prematura morte di Bellini e il declino di Donizetti. Dopo il trionfo del Nabucco, s’era messo a macinare una partitura dopo l’altra, rispondendo alla pioggia di commissioni che gli veniva da tutti i teatri lirici degli stati italiani, aggiogandosi di buon grado ai impresari esigenti, librettisti zelanti, primedonne volubili e gentildonne querule e petulanti. Instancabile, vagava tra Roma, Milano e Venezia, per assistere alla prima di uno spettacolo, seguire le prove di un altro, tenere d’occhio cantanti e orchestrali, e tutto questo nonostante la salute malferma, i non pochi acciacchi, la nevrastenia incombente. Certo, nonostante i ritmi di lavoro paurosi, restava un uomo generoso, pronto a dare lezioni di musica al figlio del calzolaio di Busseto, Emanuele Muzio, che diventerà l’unico suo vero l’allievo, l’assistente, il confidente, l’amico, lasciandone una testimonianza ispirata: “Il signor Maestro compone a tutta possa, e non sorte di casa che verso all’ora di pranzo. (…) Nessuna Giovanna ha mai avuto musica più filosofica e più bella (…)”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE