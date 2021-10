Grazia per sempre. Il canto quasi dimenticato di Deledda

C’era Grazia e c’era Grazietta. Grazia “che non ha capricci, che sorride sempre, che non ha passioni, né offende mai nessuno”, educata e casalinga. Grazietta è invece determinata a scrivere, a diventare famosa, “piccola caparbia e selvaggia, fa tutto a modo suo”. Così si descrive Deledda in una lettera al suo primo estimatore, il linguista e studioso del folclore Angelo De Gubernatis, che giovanissima l’aveva coinvolta in una serie di ricerche sulle tradizioni popolari della Barbagia dove era nata, a Nuoro, il 27 settembre (non il 28 come fu denunciata all’anagrafe) del 1871. “Grazietta è il mio vero nome” gli dice con fierezza. Ed è la stessa fierezza che nel 1905, a trentaquattro anni, le detta questa nota autobiografica: “Molti hanno esagerato la mia semplicità e la mia modestia. Io non sono affatto modesta; ritengo anzi la modestia il riflesso di uno spirito che si ritiene inferiore perché realmente sente di esserlo. Io sono invece orgogliosa; non perché ho scritto dei romanzi che ottennero fortuna ma perché mi sento cosciente, forte, superiore a tutte le piccolezze e i pregiudizi della società. Se fossi nata uomo sarei stata un solitario; sarei vissuto in un eremo. Donna, devo adattarmi a piegarmi a vivere fra coloro che amandomi e proteggendomi completano la mia esistenza”. Fra “i romanzi che ottennero fortuna” c’era una delle sue opere più belle, “Cenere”, apparsa nel 1904.

