Poca scrittura e tanto alcol nel diario postumo di Patricia Highsmith

A 24 anni, nel 1945, Patricia Highsmith non aveva pubblicato nulla. Mancava qualche anno al romanzo che la renderà famosa, “Sconosciuti in treno”: Hitchcock comprò subito i diritti per farne un film, titolo italiano “Delitto per delitto” (ovvero: l’omicidio senza movente, io uccido chi vorresti uccidere tu, e ti mi rendi il favore). Poi verrà lo scandaloso “Carol”, uscito con lo pseudonimo di Claire Morgan perché era una storia lesbica (chi ha visto l’incantevole film di Todd Haynes, con Cate Blanchett e Rooney Mara, sa già tutto). Era primavera, la ventiquattrenne tracciò uno schemino riassuntivo con le dieci amanti avute fino ad allora (nata e cresciuta con la nonna a Fort Worth, Texas, trovò i locali di Manhattan adatti al rimorchio). Per ognuna, c’era l’età, la durata della relazione, il colore dalla carnagione e dei capelli (preferiva le bionde), la corporatura, il lavoro – agli amori non era estraneo un desiderio di scalata sociale. C’erano il carattere (estroverso o nevrotico) e le ragioni della rottura (crudeltà o noia, spesso “errore di valutazione”). Punteggio finale, calcolato su base 100: nessuna supera gli 80. La fotocopia del manoscritto sta nella biografia “The Talentend Miss Highsmith”.

