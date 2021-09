Non solo Paralimpiadi. Anche nella danza l'handicap non è più un limite

Quando Einstein, alla domanda circa la sua nazione di provenienza, rispondeva “razza umana”, non ignorava le differenze, ma le ometteva in un orizzonte più ampio: le includeva e superava tutte. E’ questo il paesaggio che si deve aprire: sia a chi fa delle differenze una discriminazione, sia a chi, per evitare tale forma di apartheid, le differenze le nega. Le 69 medaglie vinte dai nostri campioni alle Paraolimpiadi ci dovrebbero aver insegnato molto. Non sono state la manna dal cielo – mai ottenuta prima d’ora tanta gloria – per dimostrare ai sempre più rantolanti media e social, ossessionati dal Covid-19, che esistono altre malattie e gravi menomazioni. L’immagine di nuotatori senza braccia, atleti in gambe di ferro, fiorettiste in sedia a rotelle non si piega a lacrimucce e pietismo ma regala alla diversità il colore rosso della forza, dell’impegno, della sfida ai propri limiti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE