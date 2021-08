L'alcol aiuta a creare legami e aumenta la creatività, dice il filosofo Slingerland

La civiltà è nata da una sbronza, ma chi non beve in compagnia, se proprio non è un ladro o una spia come suggeriva la nota strofa, è comunque indice di malessere sociale. Ridotta all’osso, è questa la filosofia che il filosofo Edward Slingerland espone in un suo recente libro sulla storia del rapporto dell’uomo con l’alcol. Drunk: How We Sipped, Danced, and Stumbled Our Way to Civilization è il titolo: Sbronzi: come abbiamo sorseggiato, ballato e inciampato sulla nostra strada verso la civiltà (Little Edizioni).

