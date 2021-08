Idee per un tocco umano all'èra digitale

Un’esperienza di manager al Louvre, poi nel team ristretto di Emmanuel Macron all’Eliseo come consigliera speciale per la cultura del presidente francese, nel 2020 ha fondato in Francia Viarte - L’art pour diriger autrement, per aiutare la creatività nelle imprese; fa parte del cda della Fondazione Biennale di Venezia. Claudia Ferrazzi inizia la sua collaborazione con il Foglio.

