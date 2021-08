È un rinascimento italiano? Forse sì

Oltre lo sport: fino a pochi mesi fa eravamo considerati il vero malato del continente, oggi invece il governo Draghi ci ha messo con forza al centro dell'Europa. Occhio però a non dipendere troppo dal bravo leader

Mettiamo da parte i successi sportivi, mettiamo da parte la vittoria degli Europei, mettiamo da parte la finale di Wimbledon, mettiamo da parte l’oro nei cento metri, mettiamo da parte l’oro nel salto in alto, mettiamo da parte l’oro nella vela, mettiamo da parte i trionfi dei Maneskin e proviamo a parlare del resto. Nicolas Baverez, sul Point della scorsa settimana, l’ha chiamato, mostrando un po’ di invidia, il Rinascimento italiano e il formidabile commentatore francese, un fogliante ad honorem, potrebbe non avere tutti i torti nel fotografare, con questi termini, un momento decisamente speciale per la vita del nostro paese.