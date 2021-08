Riscoprire Camus, sgradito ai comunisti finché loro piacquero agli intellettuali

"Lo stato d’assedio. Per fare un buon uso di Albert Camus”: è questo il titolo di un piccolo libro (Mac Comunicazione, pp. 111, euro 12,50) che raccoglie sei interventi scritti nel 1960, a un mese dalla morte di Camus, per la rivista La Table Ronde. Il buon uso di Camus che compare nel sottotitolo si riferisce naturalmente ai lettori di oggi. Ma la prima cosa che mi viene in mente è che la cultura francese ha dimenticato Camus, voleva dimenticarlo, era pronta a dimenticarlo già prima che fosse morto, a soli quarantasei anni. Di fare un buon uso, o semplicemente un uso, di Camus, sembrò che agli intellettuali francesi fosse del tutto passata la voglia. La sua opera venne prontamente respinta nel passato. La scena, con gli anni Sessanta, si riempì subito di nuove star e sembrò che all’improvviso per lo scrittore francese di Algeria, sorprendente premio Nobel nel 1957, non ci fosse più posto.

