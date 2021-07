Il mondo in corsa

La storia dell’ultimo anno può essere pensata come una grande corsa contro il tempo, che la tecnica, intesa come prassi della scienza e non pura conoscenza, ha intrapreso per fermare il virus. Oggi sembra che quest’“arte” abbia quasi centrato il suo obiettivo, mettendo in mano all’uomo le “armi” per scongiurare questa minaccia mortale. Se la natura ha colto le società occidentali impreparate, infliggendo loro una lezione durissima e mettendo in discussione l’assunto, dato prima per scontato, che non era possibile un fenomeno tale da richiedere un cambiamento degli stili di vita, è pur vero che è stata la prassi della scienza ad assicurare la continuazione di un’idea di società. Nel bisogno non c’è stato tempo per pensare, si poteva solo “andare avanti” e se il livello di organizzazione, il progresso tecnologico, la capacità di gestione pratica della situazione e la ricerca medica non si erano rivelati abbastanza, non c’era altra soluzione che accelerare. In sostanza se la tecnica ha perso il primo round con il Covid, è stata poi la tecnica stessa a combattere e, si spera, a vincere la “battaglia”.

