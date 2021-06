La fusione europea

Ma è davvero lontana la fusione nucleare? La “prova elettrica”, l’allaccio alla rete del primo impianto dimostrativo, è prevista tra il 2040 e il 2050. Non è affatto un futuribile. Anzi: è una data chiave. Quello è il decennio, ricordiamolo, in cui si vorrebbe traguardare la decarbonizzazione dell’economia europea. È tutt’altra prospettiva poter contare, a quelle date, sull’avvio alla disponibilità di una fonte di energia pulita, a buon mercato e pressoché illimitata. Inoltre, c’è una novità: al completamento, previsto nel 2025, dell’impianto sperimentale Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), nella Provenza francese, si affiancherà un impianto dimostrativo, nell’area di Oxford, in base a un accordo tra la canadese General Fusion e l’inglese Ukaea. L’effettivo funzionamento di un reattore di fusione può essere provato solo in un impianto a scala di centrale. In questa prova fisica della fusione, l’Italia avrà una funzione strategica.

