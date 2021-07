Inutili dettagli

“C’era qualcosa in me che chiamava gli abbandoni”. Quarta per l’alfabeto dei finalisti al Premio Strega che verrà assegnato l’8 luglio, con rituale bevuta dalla bottiglia del liquore giallo (vedremo se lo faranno anche le signore, in maggioranza nella cinquina), Donatella Di Pietrantonio piazza sul retro di copertina una frase d’acchiappo. Ottima per richiamare le sue numerose lettrici, già attratte dalla fascetta rossa – “L’Arminuta è diventata grande”, che fa di “Borgo Sud” (Einaudi) il secondo capitolo di una saga romanzesca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni