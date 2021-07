Pesci e piedi ammollo

Nella nostra testa di lettori che leggono per piacere – non esiste un bel romanzo noioso, la categoria proprio non si dà, con tanti saluti al “bisogna sapersi annoiare” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – il romanzo di Giulia Caminito è “quello con i pesci e i piedi a mollo”. Non ridete, è una faccenda seria. Come si può concepire una copertina con una ragazza dai capelli rossi seduta sul letto della cameretta, a fianco un comodino, e i piedi a bagno in un’acqua fangosa con pesci e foglie secche? Tocco d’artista: la lampada riflessa nella pozza. Chi comprerà mai “L’acqua del lago non è mai dolce”? (Bompiani). Cosa può aspettarsi il lettore da un’immagine simile?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni