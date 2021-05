I libri paccottiglia non sono maschi nè femmine

Per autori e autrici il male è lo stesso: scrivere oggi è passatempo, non vocazione

Non so se i romanzieri esordienti maschi si stiano davvero estinguendo, come ci ha rivelato con un certo comprensibile allarme, Antonio Gurrado sul Foglio di venerdì 21 maggio. I dati che cita, anche se riguardano soltanto l’editoria britannica, sembrano dargli ragione. Gli editori “preferiscano le scrittrici” per varie ragioni: 1. Perché i lettori, essendo prevalentemente lettrici, le preferiscono; 2. Perché scalano le classifiche (che è l’unica cosa che conta davvero secondo i vincenti criteri quantitativi); 3. Perché possono scrivere impunemente di sesso mentre i maschi guai a loro se osano toccarselo o fare pensieri sconci sull’altra metà del cielo, nella vita come nei libri.