La vita ridotta a una possibilità di sopravvivenza più desolante della morte

In questo momento, mentre leggete, schiere di pediatri stanno girando l’America per tavolarotondeggiare intorno a un tema: le conseguenze del clima marziano sui figli dei Nuovi Colonizzatori, cioè di tutti coloro che su Marte non solo andranno, ma andranno a vivere. Centinaia di persone partecipano a questi incontri, ascoltano con vitrea serietà, poi tornano a casa e ordinano un kit di sopravvivenza su Amazon. Appunti da un’Apocalisse (il Saggiatore, 240 pp., 19 euro) ha l’ambizione di sistematizzare molti fenomeni come questo, che poggiano su un convincimento diffuso che recita: siamo all’epilogo, la vita umana è agli sgoccioli, incombe la fine. Marc O’Connell – giornalista e docente – non si limita agli appunti ma ci scodella, con masochismo e dovizia, tutto il pazzo catalogo dell’umanità più angosciata che c’è, e senza risparmiarci nulla, compresa un’introduzione autobiografica che, però, parte (male) dalla domanda più noiosa che esista: non è forse folle, dal punto di vista etico, in un mondo pieno di incertezze e abominevoli misfatti, fare un figlio? (La tendenza in materia, ormai, è quella di monumentalizzare i propri dubbi, dubbi non nuovi, dubbi che chiunque prima di noi ha avuto ma che, con saggezza inconsapevole, si è limitato a covare senza pretendere di costruirci su una reputazione intellettuale).

