Il terrore dei grandi scienziati, portati sull'orlo della follia dalle loro teorie

Nell’epoca in cui torme di cialtroni rovistano nell’Internet alla ricerca di materiali di scarto da impastare con il chewing gum, per poi edificarci teorie che provano a erodere la credibilità della scienza, noi che alla scienza invece crediamo pur senza capirci nulla, noi che la scienza vogliamo delegarla, appunto, agli scienziati, perché non vogliamo incialtronirci a nostra volta, cercando su Wikipedia risposte che non sapremmo comunque mai comprendere, ecco noi possiamo ora trovare grande conforto e profondo sconforto in “Quando abbiamo smesso di capire il mondo” di Benjamín Labatut (Adelphi, 180 pagine, 18 euro, traduzione di Lisa Topi).

