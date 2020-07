“Flannery razzista”. La cancel culture colpisce O’Connor, scrittrice bianca e conservatrice

Roma. Aveva tutte le caratteristiche per diventare la perfetta candidata alla cancel culture: scrittrice bianca scomparsa nel 1964, cattolica, abitava in una grande tenuta nella Georgia assieme ai suoi splendidi pavoni, conservatrice con quella tipica angoscia e il sapore forte della verità del sud degli Stati Uniti, comune a tanti scrittori, come Walker Percy. E così, Flannery O’Connor è stata cancellata, ma dalla propria “famiglia”. La Loyola University nel Maryland, università gesuita, ha annunciato di aver cambiato il nome della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.