La peste di Macondo

Fermina Daza e Florentino Aziza non se lo sarebbero fatto dire due volte: loro la quarantena se la vissero con gioia; come una scelta di vita. Tanto che ai nostri occhi, ora, la decisione dei protagonisti de L’amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez sembra un po’ eccessiva, manichea. Troppo letteraria, magari. La vita bisogna viverla per raccontarla dice García Márquez, ma ha fatto in tempo a evitarsi il coronavirus, sicché in quel caso la vita dovette inventarla....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.