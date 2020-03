Oltre il dramma del male. Antidoto alla solitudine

In questi giorni di grave emergenza l’invito a stare in casa ha una connotazione paradossale. Siamo di necessità sollecitati a prendere le distanze l’uno dall’altro in termini radicali. Un distacco forzato che, provocando l’esperienza amara della solitudine, domanda relazioni nuove, costruttive, finalmente libere dal narcisismo e dal nichilismo. La natura dell’io che può essere compresa solo come io-in-relazione – Devi vivere per un altro, se vuoi vivere per te stesso (Seneca) – affiora in modo acuto all’autocoscienza di ciascuno...

