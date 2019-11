Guida fogliante a Bookcity, la kermesse del libro milanese

Segnate queste date: dal 13 al 17 novembre. E segnate anche la città: Milano. Torna Bookcity,l’attesa kermesse del libro milanese giunta ormai al suo ottavo anno di vita. Se l’edizione del 2018 si era chiusa con ottimi numeri – più di 1.300 eventi disseminati in 400 luoghi della città per un totale di oltre 3.000 ospiti – non sarà da meno neanche l’edizione 2019, che si prospetta ricchissima e ben organizzata. Numerosi gli appuntamenti dedicati a Leonardo da Vinci e ad Alda Merini, ma ci sarà anche un focus speciale sulle letterature africane.

Tra i numerosi eventi proposti, anche quest’anno abbiamo fatto una piccola selezione per aiutarvi a individuarne alcuni tra i più interessanti e i più originali. Abbiamo optato, in particolar modo, per gli incontri in cui si discute della grande Letteratura italiana e non, da Boccaccio a D’Annunzio passando per gli autori russi di fine Ottocento. Un piccolo viaggio dal nostro passato più remoto per arrivare ad un presente ricco di nuove proposte all’interno del vasto panorama culturale contemporaneo.