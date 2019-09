Il maestro che discuteva di Aristotele con gli allievi al tavolo d’una birreria

Giovedì scorso è morto Nikolaus Lobkowicz, uno dei filosofi e intellettuali più significativi del nostro tempo, che anche su questo giornale ha avuto più volte occasione di fare sentire la sua voce; aveva ottantotto anni. Per me ricordarlo è soprattutto un dovere di gratitudine. E’ grazie a lui che ho potuto studiare in Germania; è grazie a lui che ho potuto conoscere di persona i più importanti filosofi tedeschi del nostro tempo, da Robert Spaemann, a Hermann Lübbe, a Jürgen...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.